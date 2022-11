AUA stellt Produkt "Flight Pass" ohne Vorwarnung ein

Eine eigene Webseite hat die AUA unter der Adresse https://austrian-flightpass.com/ für den Verkauf des "Flight Pass" eingerichtet. Beworben werden (nach wie vor) der "Europe Pass" ab 79,90,-- Euro pro Flug, der "City Pass" ab 44,90 Euro pro Flug. Jeder Flug beinhaltet 5 Hin- und Retourflüge oder 10 Einzelflüge laut der AUA.

Doch ohne jede Vorankündigung heißt es auf der entsprechenden AUA-Webseite derzeit nur: "Europe or City Passes can not be purchased until further notice. Do you already have a Flight Pass? Please log in at the top of the page to book your flights."

Stellvertretend für viele Betroffene veröffentlichen wir an dieser Stelle die Mail, eines (wohl ehemals) treuen AUA-Kunden: "Ich bin ein Wochenendpendler zwischen Wien und XXX (von Austrian Wings entfernt). Jede Woche fliege ich diese Strecke und habe bisher immer auf den "Flight Pass" von Austrian zurückgegriffen. Nun habe ich versucht einen neuen Flightpass zu kaufen und auf der Website wird der aktuelle Verkauf als nicht möglich angegeben. Für viele Pendler von Austrian, ist der "Flight Pass" die Möglichkeit die Austrian zu unterstützen und nicht mit einem Billigflieger von und nach Wien zu fliegen."

Doch wer sich an die AUA wendet, erhält ein 08/15-Standardmail statt einer aussagekräftigen Antwort: (...) wird das Austrian Flight Pass Produkt aktuell einer Neubewertung unterzogen und daher ist der Verkauf neuer Flight Passes bis auf weiteres nicht möglich. Bestehende Flight Passes können jedoch weiterhin wie gewohnt genutzt werden. Leider habe ich momentan keine Informationen, wann Flight Passes wieder gekauft werden können. Ich kann Ihnen daher nur empfehlen, den Status regelmäßig auf der Austrian Flight Pass Website zu prüfen (...)".

(red)