AUA flog das Friedenslicht für 2022 nach Österreich

Das Friedenslicht ist gestern Abend mit Austrian Airlines Flug OS858 am Flughafen Wien Schwechat gelandet. Damit das Symbol des Weihnachtsfriedens hell in Österreichs Wohnzimmern erstrahlen kann, bringt Austrian Airlines das Friedenslicht von dem rund 2.600 Kilometer entfernten Betlehem bereits zum 36. Mal sicher nach Österreich. Mit an Bord war das Friedenslichtkind Sarah aus Altenberg bei Linz. Die zwölfjährige Schülerin entzündete heuer die Flamme in der Geburtsgrotte Jesu und begleitete den Transport.

Jedes Jahr im Advent wird das Friedenslicht unter besonderen Sicherheitsauflagen von Austrian Airlines nach Österreich gebracht. Das kleine Licht aus Bethlehem leuchtet dann am Heiligen Abend in ganz Europa und mittlerweile auch in den USA sowie in Teilen Südamerikas als Symbol des Weihnachtsfriedens. Die Aktion gibt es seit 1986. Anfang Dezember 2022 wird es von der Austrian Airlines Crew des Fluges OS87 nach New York geflogen.

(red / OS)