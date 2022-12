Offenbar bald Patriot-Flugabwehrraketen für Ukraine

Seit Monaten überzieht das von der EU als Terrorstaat eingestufte Russland die Ukraine mit kriegsverbrecherischen Raketenangriffen, die primär auf die zivile Infrastruktur abzielen. Obwohl die ukrainischen Heimatverteidiger einen Großteil der russischen Raketen und Drohnen abschießen können, sind die Zerstörungen durch jene Raketen, die ihr Ziel erreichen enorm.

Schon bald könnten die Ukraine ihre Abschussquote aber deutlich erhöhen. Denn laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN stehen die USA kurz davor, Patriot-Flugabwehrraketen an die Ukraine zu liefern.

Deutschland verfügt bereits über Patriot-Raketen, weigert sich aber bislang, diese den ukrainischen Heimatschützern zu liefern. Überhaupt ist Deutschlands Unterstützung für die Ukraine nach Ansicht mancher Beobachter mehr als erbärmlich. Zunächst zögerte die deutsche Regierung lange, überhaupt Waffen an die Verteidiger zu liefern, danach nur dermaßen zögerlich, dass die Unterstützung kaum ankommt. Laut deutschen Journalisten liege die feige Haltung Deutschlands auch daran, dass es in der Kanzlerpartei SPD viele "Putin-Versteher" gebe und sich Kanzler Olaf Scholz deshalb nicht traue, in der Ukraine-Frage eine klare Haltung einzunehmen.

(red)