Nach dem Terroranschlag der radikal-muslimischen Terrororganisation Hamas, bei dem arabische Terroristen mindestens 700 Israels unter fanatischen "Allahu akbar!"-Rufen bestialisch abschlachteten und in ihrem von gewaltbereiten islamischem Antisemitismus getragenen Blutrausch ganze Familien ausrotteten, schlägt Israel zurück. Die Luftwaffe fliegt seit über 24 Stunden unentwegt Angriffe und auch die Bodentruppen werden in Kürze in den von der Terrororganisation beherrschten Gazastreifen einmarschieren. Jetzt attackierte die israelische Luftwaffe auch Ziele im Libanon. Die dort ansässige radikal-islamische Terrororganisation Hisbollah hatte den Terror der Hamas gegen Israel gefeiert.