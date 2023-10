Islamischer Terror gegen Israel: AUA setzt Flüge nach Tel Aviv bis mindestens 14. Oktober aus

Nach dem Terroranschlag der radikal-muslimischen Terrororganisation Hamas, bei dem arabische Terroristen mindestens 700 Israels unter fanatischen "Allahu akbar!"-Rufen bestialisch abschlachteten und in ihrem von gewaltbereiten islamischem Antisemitismus getragenen Blutrausch ganze Familien ausrotteten, schlägt Israel zurück. Die Luftwaffe fliegt seit über 24 Stunden unentwegt Angriffe und auch die Bodentruppen werden in Kürze in den von der Terrororganisation beherrschten Gazastreifen einmarschieren. Vor diesem Hintergrund bleiben die Flüge der AUA sowie der Lufthansa und SWISS nach Israel weiter ausgesetzt.

"Aufgrund der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation in Israel und nach intensiver Analyse der Lage haben Austrian Airlines und die weiteren Fluggesellschaften der Lufthansa Group entschieden, die regulären Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Samstag, 14. Oktober 2023, auszusetzen", schreibt AUA-Pressesprecherin Vera Mair in einem Mail an die "Austrian Wings" Redaktion.

Man bedauere, diese Entscheidung so treffen zu müssen: "Unsere Passagiere werden gebeten, sich mit unseren Servicecentern in Verbindung zu setzen. Wir beobachten die Sicherheitslage in Israel selbstverständlich weiterhin intensiv und stehen in engem Kontakt mit den Behörden. Sicherheit hat oberste Priorität."

(red )