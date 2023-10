Ungarn hat in der Nacht von Sonntag auf Montag 215 Menschen aus Israel evakuiert. Zwei Flugzeuge seien im Einsatz gewesen und sicher in Budapest gelandet, wie der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Montagmorgen verlautbarte.

Der Politiker bedankte sich bei Israel, Zypern, Griechenland, der Türkei, Bulgarien und Rumänien, da die Länder durch eine unbürokratische Erteilung der Überfluggenehmigungen die Evakuierung ermöglicht hätten.

(red)