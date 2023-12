Erneut Luftangriffe radikal-islamischer Terroristen auf Israel

Die radikal-islamische Terrororganisation Hamas, die Israel am 7. Oktober 2023 überfallen und dabei mehr als 1.200 Menschen bestialisch abgeschlachtet hatte, setzt ihren Terror gegen die einzige Demokratie des gesamten Nahen Ostens fort.

Im Süden Israels und in Tel Aviv musste Luftalarm ausgelöst werden, weil die radikalen Muslime der Hamas - ihr Ziel ist die Vernichtung Israels und die Errichtung eines islamischen Gottesstaates - erneut Raketen auf Israel abschossen. Wie die israelischen Heimatschützer mitteilten, konnte der Terrorangriff erfolgreich abgewehrt werden.

Der israelische Militärsprecher Arye Sharuz Shalicar äußerte sich bereits vor einem Tag zu dem anhaltenden Raketenterror der radikal-islamischen Hamas gegen Israel: "Vor kurzem haben palästinensische Terroristen aus #Gaza erneut Israel mit Dutzenden Raketen beschossen.Warum schaffen sie das nach fast 11 Wochen Krieg? Weil die #IDF nunmal nicht alles platt bombt, sondern langsam, besonnen und so präzise wie nur möglich gegen die Terroristen vorgeht - das natürlich, um zivile Opfer - Palästinenser wie israelische Geiseln - zu vermeiden. Für die Terroristen ist die Vorgehensweise der #IDF “gefundenes Fressen” weil sie somit weiterhin ausreichend zivile Infrastrukturen zur Verfügung haben, aus denen sie weiterhin Israel beschießen können."

Austrian Wings hatte bereits am 11. Dezember in einer Punktlandung genau darauf hingewiesen und beleuchtet, dass wohl keine Luftwaffe/Armee der Welt so ethisch kämpft, wie die israelischen Streitkräfte in ihrem Verteidigungskrieg gegen die radikal-islamische Terror-, Mörder- und Vergewaltigerbande Hamas.

(red)