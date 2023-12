36 neue fliegende Heimatschützer für Israel

"Inmitten des Krieges gegen einen mörderischen Feind (Hamas, Anm. der Red.) schlossen 36 Männer und Frauen den 187. Fluglehrgang ab und tragen nun die Verantwortung für die Verteidigung unserer Heimat - eine große Verantwortung, die mit einem enormen Privileg einhergeht. Selbst in diesen schwierigen Zeiten fährt die IAF fort, die nächsten Generationen auszubilden und vorzubereiten, die die Zukunft unseres Landes in den kommenden Jahren gestalten werden", so ein Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte anlässlich der Ausmusterung der neuen fliegenden Heimatschützer.

"Wir haben einen hohen Preis gezahlt und werden ihn auch weiterhin zahlen, aber denken Sie daran - Ausdauer, Geduld und Entschlossenheit werden zu besseren und sichereren Tagen führen. Breitet eure Flügel aus, kämpft mutig und kehrt sicher nach Hause zurück". so IAF-Oberbefehlshaber Generalmajor Tomer Bar in seiner Laudatio.

Auch in der vergangenen Nacht - Austrian Wings berichtete - flog die israelische Luftwaffe wieder Angriffe auf Stellungen der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen, um die Zivilbevölkerung (die die Terroristen einst selbst demokratisch an die Macht gewählt hatte) von der Hamas zu befreien.

(red / IAF)