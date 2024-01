AUA nimmt Flüge nach Tel Aviv heute wieder auf

Mehr als 1.200 Menschen wurden beim Angriff der radikalen islamischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 brutalst abgeschlachtet - vom Baby bis zur 90-jährigen Shoa-Überlebenden. Sogenannnte "Zivilisten" aus dem Gazastreifen unterstützten die Terroristen bei Raub, Mord und Vergewaltigung von Menschen in Israel. Seither führt Israel einen ihm aufgezwungenen Verteidigungskrieg gegen radikale muslimische Terroristen und ihre Unterstützter im Gazastreifen. Sowohl die Hamas als auch die ebenfalls radikal-muslimische Hisbollah aus dem Libanon attackieren Israel weiter mit Terror durch Raketen, anstatt die Kampfhandlungen einzustellen und sich zu ergeben. Als Folge des Konflikts, in den Israel durch den Terrorangriff hineingezogen wurde, stellten zahlreiche Fluglinien den Flugverkehr von und nach Israel ein. Heute nimmt die AUA (ebenso wie ihre Mutter Lufthansa) die Flüge nach Israel wieder auf.