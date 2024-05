Pressburg/Bratislava: Neue Langstreckenverbindung im Winterflugplan 2024

Die spanische World2Fly bot mit einem A350 im Auftrag eines Reiseveranstalters vom Flughafen Pressburg/Bratislava aus Langstreckenflüge nach Kuba und in die Dominikanische Republik an. Die Flüge waren so ein großer Erfolg, dass sie in der kommenden Wintersaison ausgeweitet werden sollen.

Wie der Flughafen Pressburg/Bratislava nun verlautbarte, soll der A350 von World2Fly im Winter 2024/25 von der slowakischen Hauptstadt aus Cancun (Mexiko), Holguin (Kuba), Punka Cana (Dom. Rep.) und Phu Quoc (Vietnam) ansteuern. Die Maschine bietet Platz für 315 Passagiere.

(red)