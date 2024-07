Flughafen Stefanik in Pressburg meldet Rekordergebnis für Juni

Am Flughafen der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava wurde die höchste Zahl von Passagieren im Juni in der 73-jährigen Geschichte des Flughafens gezählt.

Im Juni 2024 hat der slowakische Hauptstadtflughafen insgesamt 246.003 Passagiere abgefertigt. Das ist der höchste Wert im Monat Juni in der 73-jährigen Geschichte des Flughafens, wie der Airport mitteilte. Im Juni stieg die Zahl der Passagiere im Vergleich zum Juni 2023 um 14%. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 hat die Zahl der abgefertigten Passagiere am Flughafen bereits die Marke von 733.000 überschritten.

"Mehr als 200.000 Passagiere im Juni hat der Flughafen Bratislava seit seiner Gründung im Jahr 1951 nur sieben Mal übertroffen. In diesem Juni haben wir aber auch die Passagierzahlen aus den stärksten Jahren vor der Pandemie übertroffen - aus den rekordverdächtigen Junis 2018 und 2019. Im Vergleich zum letzten Juni, in dem 216.047 Passagiere bei den Ankünften und Abflügen abgefertigt wurden, haben wir dieses Jahr im sechsten Monat eine noch höhere Zahl von fast 300.000 Menschen erreicht", erklärte der CEO und Vorstandsvorsitzende des Flughafens M. R. Štefánik, Dušan Novota.

"Die guten Zahlen im Juni sind vor allem auf die zahlreichen Linien- und Charterflüge von Bratislava nach Antalya in der Türkei, Hurghada in Ägypten oder Larnaca auf Zypern und die Rückflüge zurückzuführen, die im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 % gestiegen sind. Die Zahl der Linienflüge nach Alghero auf Sardinien wurde auch von der Fluggesellschaft Ryanair erhöht, die Charterlinie nach Marsa Matrouh in Ägypten war ebenfalls erfolgreich, ebenso wie die brandneue Linienlinie der Fluggesellschaft Pegasus Airlines nach Istanbul, wo die Flugfrequenz aufgrund des Interesses der Passagiere ab August auf drei Flüge pro Woche erhöht wird", fügte der Generaldirektor des Flughafens hinzu.

Zahl der Flugbewegungen ebenfalls auf Rekordhoch

Auch bei der Zahl der Flüge erreichte der Flughafen im Juni einen neuen historischen Rekord. Im Juni wurden am Flughafen 3.297 Flugbewegungen gezählt, 9 % mehr als im Juni des Vorjahres und die meisten Starts und Landungen im Monat Juni seit Bestehen des Flughafens.

"In der ersten Hälfte des Jahres 2024 hat der Flughafen M.R. Štefánik insgesamt 733.097 abfliegende und ankommende Passagiere abgefertigt, 10 % mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Damit haben wir das Niveau von 78 Prozent des Passagieraufkommens vor der Koronakrise erreicht", erklärte Dušan Novota. "Gleichzeitig erwarten wir auch im Juli und August ein hohes Passagieraufkommen", schloss er.

Die meisten Passagiere flogen in der ersten Jahreshälfte von Pressburg/Bratislava aus zu den Zielen London, Antalya, Mailand, Skopje und Dublin. Gleichzeitig fanden auf dem Flughafen von Pressburg von Januar bis Ende Juni 12.519 Starts und Landungen statt, sieben Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2023.

(red / BTS)