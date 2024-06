Probleme: Erstflug des AUA-Dreamliners OE-LPM mit deutlicher Verzögerung

Eigentlich hätte die gestern in Wien eingetroffene OE-LPM um 07:15 Uhr abheben sollen. Doch die Maschine steht noch auf dem Boden. Der Start des Flugbetriebes der "Lima Papa Mike" verläuft also holprig.

Wie von Austrian Wings in einem umfassenden Foto- und Videobeitrag berichtet, traf gestern der erste AUA-Dreamliner in vollen AUA-Farben endlich auf dem Flughafen Wien ein. Heute um 07:15 Uhr hätte der Jet zu seinem kommerziellen Erstflug mit Passagieren abheben sollen. Doch die Aufnahme des Flugbetriebes mit der OE-LPM ist offenbar von Problemen begleitet. Was Passagiere ärgert, eröffnet Planespottern, die nicht so zeitig aufstehen wollten, eine neue Fotomöglichkeit, den ersten Start der Maschine in Wien bildlich festzuhalten.

Denn der für 07:15 Uhr geplante Abflug als OS151 nach Düsseldorf ist aktuell (Stand 07:25 Uhr) erst für 08:42 Uhr geplant. Der Rückflug nach Wien sowie die weiteren für den Tag geplanten Flüge (Wien-Frankfurt-Wien) verschieben sich dadurch ebenfalls.

Austrian Wings wünscht allen Spottern, die sich die OE-LPM während am ersten Einsatztag holen, jedenfalls schon jetzt "Gut Licht"!

(red GP)