Gestriges AUA-Dreamliner-Chaos: Waren Triebwerksprobleme verantwortlich?

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Eigentlich hätte der erste in AUA-Farben lackierte Dreamliner (hier geht's zu unserer Foto- und Videoreportage von der Ankunft) gestern in der Früh von Wien nach Düsseldorf und zurück sowie anschließend nach Frankfurt und zurück fliegen sollen. Doch die Düsseldorf-Rotation konnte erst mit über 2-stündiger Verspätung durchgeführt werden, die Frankfurt-Rotation musste vom zweiten Dreamliner, der OE-LPL, übernommen werden, was dazu führte, dass auch der New York Flug um gut vier Stunden verspätet war - wir berichteten umfassend.

Seitens der AUA wurden gegenüber unserer Redaktion bislang keine Angaben für den Grund der gestrigen Probleme genannt. Inoffiziell erfuhren wir jedoch aus für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen, dass Probleme mit dem linken Triebwerk der OE-LPM für die Verspätungen verantwortlich gewesen sein sollen. Die Turbine sei noch vorgestern nach der Landung intensiv von AUA-Technikern inspiziert worden.

(red JA, TuG, BS)