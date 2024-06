AUA-Dreamliner: Chaos bei Erstflug der OE-LPM, auch New York Flug des zweiten Dreamliners um rund 4 Stunden verspätet

Gestern Abend landete mit der OE-LPM der erste in AUA-Farben lackierte Boeing Dreamliner in Wien. Heute hätte die Maschine ihre ersten kommerziellen Flüge durchführen sollen. Doch es kam zu chaotischen Zuständen, die auch Auswirkungen auf den Flug nach New York hatten, der um gut 4 Stunden verspätet ist.

Die "Schönbrunn Palace" landete gestern um 17:48 auf der Piste 16 des LOWW - wir berichteten ausführlich in einem Foto- und Videobeitrag. Heute hätte die OE-LPM die Rotationen Wien-Düsseldorf-Wien und anschließend Wien-Frankfurt-Wien durchführen sollen. Doch der "Erstflugtag" geriet zum Chaos mit hunderten betroffenen Passagieren. Mehrfach wurde nämlich zunächst der für 07:15 Uhr geplante Start der "Lima Papa Mike" nach Düsseldorf verschoben. Als die "Schönbrunn Palace" endlich in Wien startete, war es bereits 09:40 Uhr. Wegen der fast zweieinhalbstündigen Verspätung entschloss man sich bei der Operations Control der AUA offenbar, die geplante nachfolgende Rotation Wien-Frankfurt-Wien (OS211/OS212) nicht mehr von der OE-LPM durchführen zu lassen.

New York Flug um vier Stunden verspätet

Stattdessen wurde auf dieser Rotation außerplanmäßig die zweite Boeing 787-9 der AUA, die ganz in Weiß gehaltene OE-LPL, eingesetzt. Doch auch diese Rotation war um rund eine Stunde Verspätung, was zur Folge hatte, dass die "Lima Papa Lima" erst um 18:03 Uhr als Flug OS212 aus Frankfurt kommend wieder in Wien landete. Das Problem an der Sache: Eigentlich hätte DIESER Dreamliner (die OE-LPL) heute bereits um 16:55 Uhr als Flug OS87 nach New York JFK abheben sollen. Erst um 20:47 - mit fast vierstündiger Verspätung - hob die OE-LPL als OS087 schließlich auf der Piste 16 des LOWW (Flughafen Wien) ab.

Die für die New York Rotation OS087/88 vorgesehene OE-LPL musste für die verspätete OE-LPM auf der Frankfurt-Rotation einspringen, wodurch der gesamte weitere Flugplan kräftig durcheinandergewirbelt wurde - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Eine solche Verspätung kann selbst unter Ausnutzung des Jetstream nicht einmal ansatzweise aufgeholt werden. Auch der Rückflug OS088 von New York nach Wien, Planankunft morgen 11:55 Uhr ist daher mit Sicherheit um mehrere Stunden verspätet, was wiederum zur Folge haben dürfte, dass womöglich zahlreiche Passagiere ihre gebuchten Anschlussflüge ab Wien verpassen könnten.

Zur Ursache des Dreamliner-Chaos des heutigen Tages machte die AUA bislang gegenüber unserer Redaktion keine Angaben.

(red JA, GP, TuG)