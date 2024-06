Passagiere verägert: AUA storniert Venedig-Flug mit geleastem Air Dolomiti Jet

Um 09:10 Uhr hätte der AUA Flug OS521 von Wien nach Venedig abheben sollen. Passagiere waren eingechecked und warteten auf das Boarding, doch wie Betroffene gegenüber Austrian Wings berichten, seien sie von der AUA kurzfristig über die Absage des Fluges informiert worden. Dabei stand das Flugzeug schon seit dem Vorabend in Venedig und war gar nicht erst nach Wien gestartet, wie eine Abfrage bei "Flightradar24" ergab.

Denn für den Kurs OS521 war ein Embraer E195 der italienischen Air Dolomiti geplant, den die AUA aufgrund von Kapazitätsengpässen angemietet hat."Okay, ich sehe auf Flightradar, dass der Jet, der um 07:20 Uhr in Venedig hätte starten sollen, dort nie abgeflogen ist, aber trotzdem lässt man uns einchecken und sagt uns erst ganz kurzfristig, dass der Flug gestrichen wird. Ist das schon der Auftakt zum Sommerchaos bei der AUA?", ärgert sich ein Geschäftsreisender, der einen wichtigen Termin verpasst hat, gegenüber "Austrian Wings". Die Passagiere seien teilweise auf Flüge umgebucht wurden, die erst 7 oder 8 Stunden später starten. "Da kann ich mit dem Mietwagen selbst fahren und bin früher dort", so der Geschäftsreisende weiter: "Man wusste knapp 2 Stunden vor unserem geplanten Start, dass der Flieger gar nicht zur Verfügung stand. Trotzdem war man weder in der Lage, einen Ersatzflug zu organisieren, noch hielt man es für notwendig, die betroffenen Passagiere zu kontaktieren."

(red)