Kriegsgefahr durch Islamisten: AUA und Lufthansa verlängern Flugstopp in den Nahen Osten bis 21. August

Wegen der vom islamischen Mullah-Regime in Teheran und den mit ihm verbündeten muslimischen Terrororganisationen (u. a. Hisbollah und Hamas) in der Region ausgehenden Kriegsgefahr bleibt der AUA-Flugplan in den Nahen Osten weiter eingeschränkt. Der Flugstopp der AUA und weiterer Lufthansa-Konzerngesellschaften wurde ein weiteres Mal verlängert.