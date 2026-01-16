AUA stockt Flüge nach Sylt auf und bietet sieben neue Destinationen

Hinweis: Die Gender-Form, welche die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert die AUA auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Rechtzeitig zum „inoffiziellen Buchungsstart 2026“ mit dem Start der Ferien-Messe Wien ab 15. Jänner gibt es auch von Austrian Airlines ein weiteres Highlight im Sommerflugplan, der sich so umfangreich und vielfältig wie noch nie präsentiert.

Nachdem Austrian Airlines 2025 Sylt erfolgreich in ihr Streckennetz aufgenommen hat, knüpft die Airline an den Erfolg an und bietet Fluggästen künftig noch flexiblere Optionen für ihre Reise nach Sylt. Dieses Jahr startet der erste Flug auf die deutsche Nordseeinsel bereits am 13. Mai und somit mehr als einen Monat früher als in der vergangenen Saison. Dadurch können Reisende das Flugangebot bereits vor den Sommerferien und auch über Feiertage wie Christi Himmelfahrt oder Pfingsten nutzen. Zusätzlich verlängert Austrian Airlines das Angebot bis einschließlich 12. September. Geflogen wird zwei Mal wöchentlich, jeweils am Mittwoch und am Samstag. Der Hinflug hebt mittwochs um 15:15 Uhr sowie samstags um 08:00 Uhr in Richtung Sylt ab und trägt die Flugnummer OS197. Zurück nach Wien geht es dann unter der Flugnummer OS198 jeden Mittwoch um 17:45 Uhr sowie jeden Samstag um 10:30 Uhr. Zum Einsatz kommt die Embraer 195-Flotte, die komfortable Flugzeit beträgt rund 1:45 Stunden.

Sylt ist ein Paradebeispiel für den anhaltenden „Coolcation“-Trend – immer mehr Reisende zieht es während der Sommermonate in angenehm „frischere“ Destinationen.

Weitere „coole“ Sommerdestinationen gibt es mit bis zu sieben Flügen wöchentlich nach Reykjavik, je drei wöchentlichen Flügen nach Bergen und Edinburgh sowie zwei Flügen nach Tromsø und einem Flug auf die Lofoten. Hier heißt es schnell sein – diese Ziele haben absoluten Trendfaktor und stehen aktuell bei sehr vielen Reisenden auf der „Bucketlist“.

Insgesamt werden im Sommerflugplan 2026 dann 113 Destinationen auf der Kurz- bzw. Mittelstrecke sowie 20 Destinationen im Langstreckenbereich aus Wien direkt angeflogen, resultierend in einem Gesamtprogramm mit insgesamt 133 (2025: 127) in der Sommersaison 2026 geplanten Destinationen. Der Sommerflugplan gilt von 29. März bis 24. Oktober 2026.

Absoluter Schwerpunkt ist einmal mehr Griechenland. Insgesamt sind 21 griechische Destinationen im Programm, in der Hochsaison resultiert dies in bis zu 105 wöchentlichen Verbindungen nach Griechenland. In Italien werden in Summe zwölf verschiedene Destinationen angeflogen, Spanien (inklusive Balearen und Kanaren) liegt mit elf Destinationen auf Rang 3 der stärksten Reiseziele.

Newcomer mit viel Potential für Entdecker

Die Herzen aller Entdecker werden indes bei den sieben neuen Destinationen im Kurz- und Mittelstreckenbereich höherschlagen, die jede Menge Inspiration bieten, in den Sommermonaten 2026 viel Neues zu entdecken. Zwei neue Ziele am spanischen Festland sowie neue Destinationen auf den Azoren, in Korsika, in Griechenland, in Nordmazedonien und Norwegen ergänzen das bewährte Sommerportfolio der Airline mit der rot-weiß-roten Heckflosse.

Besonders attraktiv für Liebhaber wilder Vulkanlandschaften und der rauen Schönheit des Atlantiks ist Ponta Delgada (IATA-Code: PDL) auf San Miguel/Azoren. Geflogen wird rund 5:40 Stunden, einmal pro Woche von Ende Juni bis Anfang September immer dienstags direkt ab Wien.

(IATA-Code: PDL) auf San Miguel/Azoren. Geflogen wird rund 5:40 Stunden, einmal pro Woche von Ende Juni bis Anfang September immer dienstags direkt ab Wien. Wie vielfältig das spanische Festland sein kann, zeigt sich anhand der beiden neuen Destinationen Alicante (IATA-Code: ALC) an der Costa Blanca im Süden und Bilbao (IATA-Code: BIO) im Norden an der Atlantikküste. Nach nur knapp drei Stunden Flugzeit geht es in Alicante direkt rein ins spanische Sommergefühl, immer mittwochs und sonntags. Ebenfalls an diesen Flugtagen geht es nach Bilbao, das in 2:40 Stunden erreichbar ist.

(IATA-Code: ALC) an der Costa Blanca im Süden und (IATA-Code: BIO) im Norden an der Atlantikküste. Nach nur knapp drei Stunden Flugzeit geht es in Alicante direkt rein ins spanische Sommergefühl, immer mittwochs und sonntags. Ebenfalls an diesen Flugtagen geht es nach Bilbao, das in 2:40 Stunden erreichbar ist. Wildromantisches Inselflair bietet hingegen Korsika - nach gerade mal 1:35 Stunden heißt es dann immer dienstags und samstags „Herzlich willkommen in Bastia “.

- nach gerade mal 1:35 Stunden heißt es dann immer dienstags und samstags „Herzlich willkommen in “. Bislang nur absoluten Balkan-Insidern bekannt: Ohrid (IATA-Code: OHD) in Nordmazedonien. Austrian Airlines fliegt Ohrid jeweils mittwochs und sonntags mit einer Flugzeit von 1:45 Stunden an.

(IATA-Code: OHD) in Nordmazedonien. Austrian Airlines fliegt Ohrid jeweils mittwochs und sonntags mit einer Flugzeit von 1:45 Stunden an. Ein klein wenig mehr Flugzeit (2:30 Stunden) muss einplanen, wer immer montags von Mitte Juni bis Ende September nach Mytilini (IATA-Code: MJT) auf Lesbos fliegen will.

(IATA-Code: MJT) auf fliegen will. Die siebente neue Destination zählt zu den Coolcation-Destinationen – nach Bergen (IATA-Code: BGO) an der norwegischen Westküste geht es dreimal wöchentlich in knapp 2:35 Flugstunden.

Tickets sind ab sofort unter www.austrian.com oder in Ihrem Reisebüro buchbar.

