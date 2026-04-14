Stadtmagazin LINZA berichtet über neues Buch zum Lauda Air Absturz

In circa einem Monat jährt sich eine der größten Tragödien Österreichs zum 35. Mal: Der Absturz der "Mozart" in den thailändischen Dschungel. Der ehemalige Lauda Air Mitarbeiter und heutige Journalist Wilhelm Holzleitner (Chefredakteur des Stadtmagazins Linza) gab Autor Patrick Huber ein ausführliches Interview für dessen Buch "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der Mozart - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe".
In einem aktuellen Beitrag im Stadtmagazin Linza hat Holzleitner das Buch rezensiert und spricht in seiner Rezension wörtlich von "schockierenden Versäumnissen".
(red, CvD)