Stadtmagazin LINZA berichtet über neues Buch zum Lauda Air Absturz

Chefredakteur Wilhelm Holzleitner flog einst selbst für Lauda Air. Für das Buch "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der Mozart - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe" gab er ein Interview. Jetzt veröffentlichte er auf "linza.at" eine Rezension.

In circa einem Monat jährt sich eine der größten Tragödien Österreichs zum 35. Mal: Der Absturz der "Mozart" in den thailändischen Dschungel. Der ehemalige Lauda Air Mitarbeiter und heutige Journalist Wilhelm Holzleitner (Chefredakteur des Stadtmagazins Linza) gab Autor Patrick Huber ein ausführliches Interview für dessen Buch "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der Mozart - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe".

Austrian Wings Urgestein Patrick Huber verfasste das weltweit erste und bislang einzige umfassende Gesamtwerk zum Lauda Air Absturz. Daran arbeitete er gut 15 Jahre.

In einem aktuellen Beitrag im Stadtmagazin Linza hat Holzleitner das Buch rezensiert und spricht in seiner Rezension wörtlich von "schockierenden Versäumnissen".

(red, CvD)