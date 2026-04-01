Freytag & Berndt hat Buch über Lauda Air Absturz ins Sortiment aufgenommen

Der Absturz der Lauda Air "Mozart" (223 Todesopfer nach Öffnen der Schubumkehr im Steigflug) jährt sich in wenigen Wochen zum 35. Mal. Mit "Freytag & Berndt" hat jetzt auch eine renommierte Traditionbuchhandlung den Titel "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der Mozart - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe" in ihr Sortiment aufgenommen.

Im Jänner erschien das mehr als 450 Seiten starke Sachbuch "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der Mozart - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe" von Austrian Wings Stammautor Patrick Huber. Neben zahlreichen weiteren Händlern ist der Titel nun auch über das 1885 gegründete Traditionsnunternehmen "Freytag & Berndt" erhältlich.

Eines der rund 40 Kapitel dieses Buches befasst sich mit der Rolle des ehemaligen Lauda Air Wartungsleiters Hanns Pekarek. Er hatte das Unternehmen über ein halbes Jahr vor dem Absturz verlassen, nachdem er die Flugsicherheit durch Druck auf das Wartungspersonal in Gefahr sah. Um diesen mutigen Techniker geht es auch Podcast des deutschen Flugkapitäns Eckhard Jann über den Absturz der Lauda Air vom Februar dieses Jahres. Ebenfalls hörenswert ist der Podcast von Andreas Spaeth und Benjamin Denes (Flugforensik.de) zum Absturz der Lauda Air.

Schon 2011 veröffentlichte Austrian Wings die Reportage "Der Todesflug der Mozart", die seither mehrfach aktualisiert worden ist.

Hinweis im Sinne der Transparenz: Dieser redaktionelle Beitrag wurde nicht auf Ersuchen von "Freytag & Berndt" verfasst, das Unternehmen hatte vorab keine Kenntnis. Keine mit Austrian Wings in Verbindung stehende Person erhält irgendeine finanzielle Gegenleistung von "Freytag & Berndt" dafür.

(red HT, CvD)