US-Außenminister Rubio mit "Air Force 2" in der Slowakei gelandet

Ohne große mediale Ankündigung besuchte US-Außenminister Marco Rubio am Sonntag die Slowakei. Der Politiker reiste mit einer Boeing C-32A (Militärversion der Boeing 757-200) an und flog schon wenige Stunden später nach Budapest weiter.

Nach dem Ende der Münchner Sicherheitskonferenz, auf der US-Außenminister Marco Rubio die illegale Massenmigration (vornehmlich aus der arabischen Welt) nach Europa als "große Bedrohung" (Zitat Rubio: "Und im Streben nach einer Welt ohne Grenzen öffneten wir unsere Türen für eine beispiellose Welle massenhafter Migration, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaften, die Kontinuität unserer Kultur und die Zukunft unseres Volkes bedroht.") bezeichnet hatte, reiste der US-Politiker von München in die slowakische Hauptstadt Pressburg/Bratislava weiter.

Dafür nutzte er die Boeing C-32A mit der Registrierung 99-0004, eine für das US-Militär gebaute Boeing 757-200 (s/n: 29028 LN: 829) , die von zwei Pratt & Whitney PW2040 Turbinen angetrieben wird. Im Volksmund bezeichnen viele Menschen dieses Flugzeuge als "Air Force 2", obwohl die Bezeichnung formal nicht korrekt ist. Dieses Funkrufzeichen wird offiziell für Flüge verwendet, auf denen sich der Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika an Bord befindet.

Die Maschine startete um 09:39 Uhr in München und erreichte den Stefanik-Flughafen der slowakischen Hauptstadt um 10:28 Uhr. Die Landung auf der Piste 31 war begleitet von zahlreichen Schaulustigen und Planespottern aus der Slowakei, Ungarn und Österreich.

Um 16 Uhr startete die "Air Force 2" wieder, um in die ungarische Hauptstadt Budapest weiterzufliegen.

Text & Fotos: Patrick Huber