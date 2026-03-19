Amerikanische F-35 von iranischem Flugabwehrfeuer getroffen - Notlandung

Der Luftabwehr des Iran ist es offenbar gelungen, eine US-amerikanische F-35 zu beschädigen. Der Pilot konnte eine erfolgreiche Notlandung durchführen und befindet sich in Sicherheit.

Seit rund drei Wochen fliegen US-amerikanische und israelische Kampfflugzeuge Angriffe auf den Iran. Unter anderem ist der Luftüberlegenheitsjäger F-35 im Einsatz, der sowohl von den USA als auch von Israel geflogen wird. Anfang März gelang einem israelischen Piloten mit seiner F-35 der erste "Air2Air"-Kill durch diesen Typ.

Bei einem aktuellen Angriff wurde eine F-35 der US-Luftstreitkräfte von der iranischen Flugabwehr getroffen und beschädigt. Dem Piloten gelang eine sichere Notlandung "auf einer Basis im Mittleren Osten".

Text: Patrick Huber

Foto: Michael Jentner