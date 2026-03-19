Amerikanische F-35 von iranischem Flugabwehrfeuer getroffen - Notlandung

Seit rund drei Wochen fliegen US-amerikanische und israelische Kampfflugzeuge Angriffe auf den Iran. Unter anderem ist der Luftüberlegenheitsjäger F-35 im Einsatz, der sowohl von den USA als auch von Israel geflogen wird. Anfang März gelang einem israelischen Piloten mit seiner F-35 der erste "Air2Air"-Kill durch diesen Typ.
Bei einem aktuellen Angriff wurde eine F-35 der US-Luftstreitkräfte von der iranischen Flugabwehr getroffen und beschädigt. Dem Piloten gelang eine sichere Notlandung "auf einer Basis im Mittleren Osten".
Text: Patrick Huber
Foto: Michael Jentner