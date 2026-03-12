Ramstein Air Base wichtig für Luftschläge gegen Islamische Republik Iran

Die US-Militärbasis im deutschen Ramstein ist besonders bedeutsam für die seit Ende Februar laufenden Attacken gegen das Terror-Regime der Islamischen Republik Iran.

Die in Rheinland-Pfalz gelegene Ramstein Air Base ist die größte Luftwaffenbasis der US-Streitkräfte außerhalb der USA. Weltweite Bekanntheit erlangte sie durch das Flugtagunglück von Ramstein am 28. August 1988, bei dem mindestens 70 Menschen ums Leben kamen und hunderte weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden.

Die Ramstein Air Base ist das Hauptquartier der United States Air Forces in Europe – Air Forces Africa und das Hauptquartier des Allied Air Command Ramstein, einer NATO-Kommandobehörde zur Führung von Luftstreitkräften. Vom 603d Air and Space Operations Centerauf der Ramstein Air Base werden die Planung und Steuerung der Kampfdrohnen-Einsätze im Irak, in Afghanistan, im Jemen sowie die Drohnenangriffe in Pakistan koordiniert - und aktuell im Iran. Deshalb ist die Ramstein Air Base für die Operation gegen die Islamische Republik Iran von entscheidender Bedeutung.

Zusätzlich laufen Truppenbewegungen und Versorgungslogistik für den Einsatz im Nahen Osten zum einem Großteil über die Ramstein Air Base, wie Austrian Wings Ende Februar in einer Fotoreportage berichtete.

(red IFL )