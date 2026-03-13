US-Tankflugzeug über dem Irak abgestürzt - "mindestens" fünf Crewmitglieder an Bord

Absturz durch Unfallgeschehen während der Operation "Epic Fury" gegen den Iran. Schicksal der Besatzung unklar. Laut "CNN" sollen sich "mindestens" fünf Besatzungsmitglieder an Bord befunden haben.

Das US-Zentralkommando hat Kenntnis vom Verlust eines US-Tankflugzeugs vom Typ KC-135. Der Vorfall ereignete sich während der Operation "Epic Fury" im freundlichen Luftraum, und Rettungsmaßnahmen sind im Gange. An dem Vorfall waren zwei Flugzeuge beteiligt. Eines der Flugzeuge stürzte im Westen des Irak ab, das zweite landete sicher.

Der Vorfall ist weder auf feindliches Feuer noch auf sogenanntes "Friendly Fire" zurückzuführen, heißt es seitens der US-Streitkräfte.

Über das Schicksal der Besatzung ist nichts bekannt. Weitere Informationen sollen bekannt gegeben werden, sobald sie vorliegen, verlautbarte das Zentralkommando.

Der US-Sender "CNN" berichtete unter Berufung auf offizielle US-Behördenangaben, dass sich "mindestens" fünf Besatzungsmitglieder an Bord des abgestürzten Flugzeuges befunden hätten.

Die vierstrahlige KC-135 basiert auf der Boeing 707 und flog ursprünglich mit 3-köpfiger Cockpitbesatzung, bestehend aus Kommandant, Co-Pilot und Flugingenieur/Navigator. Dazu kam ein "Boom Operator", der für den Betankungsvorgang zuständig ist. Durch die Umrüstung auf ein weitgehend digitales Glascockpit konnte die Cockpitbesatzung auf Pilot und Co-Pilot reduziert werden, sodass die Standardcrew der KC-135 inkl. "Boom Operator" nunmehr aus 3 Personen besteht. Je nach Missionsprofil können jedoch weitere Crewmitglieder hinzugezogen werden.

(red JK, CvD)