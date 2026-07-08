Luftfahrtmanager Peter Bolech ist tot

Am 4. Juli 2026 verstarb Peter Bolech völlig überraschend. Von 1990 bis 1993 war Bolech General Manager der Austrian AIr Services, der Inlandsflugtochter der Austrian Airlines. Von 1994 bis 2001 arbeitete er dann als Executive Vice President Aviation am Flughafen Wien, ehe es ihn als Manager für weitere fünf Jahre nach Spanien verschlug.

Der Höhepunkt seiner Karriere im Luftfahrt-Management war der Zeitraum von Juli 2002 bis Dezember 2007 als Peter Bolech in der Funktion als CEO die Geschicke des maltesischen Flughafens leitete. Auch in seinem Ruhestand war Bolech hochaktiv. Er arbeitete beispielsweise als Managing Director für das Unternehmen BEAM Coaching & Consulting Ltd und moderierte für seinen langjährigen Freund Cpt. Gerhard Gruber mehrere von dessen Buchpräsentationen.

Peter Bolech (links) bei der Buchpräsentation von Gerhard Gruber 2024 im ehemaligen k.u.k. Offizierscasino Fischamend. Auch in der Pension sprühte Bolech vor Tatendrang.

Der Interessengemeinschaft Luftfahrt Fischamend war Bolech ebenfalls sehr verbunden.

Mit Peter Bolech verliert die österreichische Luftfahrt-Community einen ebenso kompetenten wie menschlichen Manager. Austrian Wings drückt der Familie und den Freunden von Peter Bolech das herzlichste Beileid aus.

(red CvD)