Film: TOP GUN war gestern - jetzt heißt es: "SPITZERBERG - GLIDER WING"

Wir alle kennen TOP GUN und den zweiten Teil TOP GUN MAVERICK. Diese beiden Filme inspirierten unzählige junge Menschen auf der Welt dazu, sich für Luftfahrt zu interessieren und eine Pilotenausbildung zu absolvieren. Jetzt haben die Spitzerberger Flieger ein wirklich großartiges humorvolles Video gestaltet, das man einfach gesehen haben muss.

Vor über 100 Jahren - bereits 1924 - wurde am Hundsheimer Kogel in der Nähe des Flugsportzentrums Spitzerberg mit dem Segelfliegen begonnen. 1929 erfolgte dann die Eröffnung des Flugplatzes Spitzerberg - bis heute das östlichste Flugfeld Österreichs und ein wahres Zentrum des Flugsports und ein Hort außergewöhnlicher Flugplatzfeste und Airshows.

Der Spitzerberg ist ein Naturparadies, auf dem sich Ziesel, Fuchs und Hase gute Nacht sagen und das die Damen und Herren Flieger wertschätzen und entsprechend pflegen. So ist es kein Wunder, dass dem lautlosen und besonders umweltfreundlichen Segelflug hier eine besondere Stellung zukommt.

Bei aller in der Fliegerei unabdingabren Ernsthaftigkeit und Professionalität darf der Humor nicht zu kurz kommen. Unter den Spitzerberger Fliegerinnen und Flieger finden sich Menschen mit vielen Talenten auch abseits der Luftfahrt. Fotografie und Videoschnitt sowie eine gehörige Portion Kreativität gehören offensichtlich dazu, wie das jüngste Video beweist, das vor wenigen Tagen auf dem Kanal "Segelflieger Spitzerberg" auf YouTube hochgeladen wurde.

Es trägt den Titel "Spitzerberg Glider Wing" und ist eine kreative Parodie auf das Intro von TOP GUN. Lange Rede, kurzer Sinn: Man muss es einfach gesehen haben und schmunzeln. Dass die Flugaufnahmen grandios sind, versteht sich von selbst - typisch Spitzerberg eben.

Text: Patrick Huber