Martin 5: Heli Austria mit bisheriger Einsatzbilanz zufrieden

Zwischen Wien (Christophorus 9) und Wiener Neustadt (Christophorus 3) ist Martin 5 des Salzburger Unternehmens Heli Austria am Flugplatz Bad Vöslau, im niederösterreichischen Bezirk Baden, stationiert. Von hier aus erfolgt die Alarmierung zu Einsätzen im südlichen Niederösterreich und Wien. Aber auch das nördliche Burgenland kann grundsätzlich mit abgedeckt werden.

Bisher wurden etwas mehr als 80 Einsätze geflogen. "Das sind durchschnittlich zwei Alarmierungen am Tag", so der Leitende Notarzt Dr. Matthias Stark. Insgesamt waren zwölf Fehleinsätze zu verbuchen. Sechsmal hob Martin 5 zu Einsätzen in der Bundeshauptstadt ab.

Die Einsatzzahlen seien laut Firmenchef Roy Knaus "durchaus zufriedenstellend", vor allem "wenn man bedenkt, dass gerade zu Beginn unseres Betriebes die Indikation für einen Notarzthubschraubereinsatz wegen der COViD-Situation sehr streng gehandhabt worden ist".

Ein reelles Bild der Einsätze werde sich "wohl erst im Sommer ergeben".

(red)