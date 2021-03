Noch kein Starttermin für Martin 5 in Bad Vöslau

Zahlreiche Anfragen, wann denn Martin 5 den Betrieb in Bad Vöslau wieder aufnehmen wird, gingen in den vergangenen Wochen bei Austrian Wings ein. Wir fragten deshalb bei Heli Austria Chef Roy Knaus für unsere Leser nach. Knaus erklärte, dass es "noch keine Entscheidung" bezüglich des exakten Starttermins für die Saison 2021 gebe. Der kürzlich in Bad Vöslau eingetroffene MD 902 OE-XII von Heli Austria stehe in keinem Zusammenhang mit Martin 5, so der Firmenchef.

Hintergrund

Martin 5 hatte im April 2020 den Betrieb aufgenommen - wir berichteten - und war im Oktober 2020 in die Winterpause gegangen. Firmenchef Roy Knaus erklärte damals gegenüber Austrian Wings, dass Martin 5 den Sommerbetrieb zu Ostern 2021 wieder aufnehmen werde.

(red)