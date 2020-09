Bestätigt: Martin 5 stellt Betrieb mit 15. Oktober ein

Gestern Abend bestätigte Notruf Niederösterreich via Facebook einen Austrian Wings Bericht, wonach der seit Ende April in Bad Vöslau stationierte Notarzthubschrauber Martin 5 des Salzburger Unternehmens Heli Austria noch heuer den Betrieb einstellen wird - zumindest vorübergehend. Demnach werde Martin 5 mit 15. Oktober in eine "geplante Winterpause gehen", um "den erhöhten Flugbetrieb in Westösterreich zu unterstützen".

Mit Ende der (finanziell lukrativen) Wintersaison sei eine "Wiederaufnahme des Betriebs in Niederösterreich" geplant. Wann genau das sein wird, gaben Notruf Niederösterreich beziehungsweise Heli Austria vorerst allerdings noch nicht bekannt.

Heli Austria Firmenchef Roy Knaus hat jedenfalls für heute ein offizielles Statement angekündigt.

Bisher hob Martin 5 zu rund 400 Rettungseinsätzen ab, der Großteil davon wurde in Niederösterreich geflogen. 40 Prozent aller Einsätze im blau-gelben Bundesland fanden im Bezirk Baden statt, gefolgt von Bruck an der Leitha (15 Prozent) und Mödling (10 Prozent).

