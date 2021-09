Der schnelle Stich - Impfbus am Airport Salzburg

Schon seit etlichen Wochen ist das Land Salzburg mit den mobilen Impfbussen „On Tour“. Diese kommen direkt zu den Salzburgern und Salzburgerinnen und überall wo der Impfbus steht, ist der Weg zum „schnellen Stich“ ein sehr kurzer. Jetzt kommt der Impfbus auch zum Flughafen Salzburg! „Nicht nur unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen mit dem Impfbus am Flughafen unkompliziert zur Impfung gelangen, die Termine sind für alle Impfwilligen offen. Es gibt keine Anmeldung und jeder, der zu uns an den Flughafen kommt, um sich impfen zu lassen, kann natürlich auch gratis parken“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

"Gerade im Umkreis Flughafen, DOC Outlet Center, Innsbrucker Bundesstraße und Gemeinde Wals Siezenheim wohnen und arbeiten viele Menschen, so dass der Flughafen einen idealen Standort für den Impfbus darstellt. Wir wissen, wie wichtig die Immunisierung durch eine COVID Impfung ist, denn sie verhindert nicht nur einen schweren Krankheitsverlauf, sondern auch einen etwaigen Krankenhausaufenthalt auf der Intensivstation. Mit der Impfung kommen wir auch unserer Sorgfaltspflicht unseren Mitmenschen gegenüber nach. Jede Infektion die vermieden werden kann, ist ein Gewinn für die Allgemeinheit", heißt es seitens des Flughafens.

Details

Donnerstag, 23. September von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Montag, 27. September von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ort: Buspier Bereich D (P5), Parken im Parkhaus, Parkkarte wird ausgetauscht

Nicht vergessen: Mitzubringen ist Ecard, Ausweis, Aufklärungs- und

Dokumentationsbogen des Landes (Weiterführende Informationen erhalten Sie unter

www.salzburg.gv.at/corona-impfung)

(red / SZG)