Heute morgen überfiel Aggressor Russland sein Nachbarland die Ukraine und rückt seither scheinbar unaufhaltsam vor. Die ukrainische Hauptstadt Kiew blieb bislang von Kampfhandlungen verschont.

Doch aktuell rechnet man in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit einem russischen Luftangriff. Kurz nach 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit wurde bekannt, dass die Stadtverwaltung Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen hat, sich in Bunkern in Sicherheit zu bringen.

(red)