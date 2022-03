CNN: Video-Interview mit ukrainischem Luftwaffenpiloten

Einen Monat nach dem völkerrechtswidrigen russischen Überfall auf die Ukraine verfügen die ukrainischen Luftstreitkräfte nach Einschätzung internationaler Fachleute noch immer über rund 50 Kampfjets, die von Behelfsbasen aus gegen den Feind zur Verteidigung der Ukraine fliegen. Die Zahl der einsatzbereiten Maschinen nimmt allerdings kontinuierlich ab, teils durch Verluste, teils durch Kampfschäden, teils durch anstehende Wartungsarbeiten, die mangels Ersatzteilen und Werkzeugen nicht mehr durchgeführt werden können. Die Ukraine hat deshalb den Westen wiederholt um die Lieferung von Kampfjets gebeten. Polen wäre dazu bereit gewesen, doch die USA verweigerten die Übergabe von mehr als 20 MiG 29 an die Ukraine.

"Of course, I want this war to end soonest, but we will fight, our morale is strong. This is our land, and we will not let our opponent take part of it or destroy it,"

Der ukrainische Kampfpilot gegenüber CNN