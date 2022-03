Hochdekorierter russischer Pilot appelliert an Kameraden: "Stopt Angriff auf Ukraine!"

Oberst a. D. Gennady Isaakovich Stern veröffentlichte im Internet ein Video, in dem er unter anderem sagte "Ich wuchs in Tscherkassy (Ukraine, Anm. d. Red.) auf, hier begann mein Weg in die Luftfahrt. Es schmerzt mich zu sehen, dass dieses wunderschöne Land bombardiert wird. Meine Kameraden und ich flogen am gleichen Himmel, die gleichen Flugzeuge, von den gleichen Flughäfen aus. Die ukrainischen Menschen sollten nicht von russischen Flugzeugen angegriffen werden. Stoppt die Luftangriffe auf die Ukraine!"

Das Video im Originalwortlaut

Stern graduierte 1970 auf der Militärpilotenakademie in Yeysk und 1982 auf der Leningrader Luftfahrtakademie. Bis 1999 diente er in den Luftstreitkräften der Roten Armee, beziehungsweise später bei der russischen Luftwaffe, als kommandierender Offizier, Pilot und Ausbilder. Er flog in seiner Karriere mehr als 30 verschiedene Flugzeugtypen und hat annähernd 4.600 Flugstunden in seinem Logbuch stehen.

