TV-Tipp zum Flugtagunglück von Ramstein: Protokoll einer Katastrophe

Am 28. August 1988 ereignete sich auf der US-Basis Ramstein eines der folgenschwerste Flugschau-Unglücke der Geschichte. Am 19. Juni strahlt der Nachrichtensender N-TV dazu eine Dokumentation aus, in der unter anderem ein ehemaliger Pilot der betroffenen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori zu Wort kommt.

Es sollte der Höhepunkt der Aufführung werden, es wurde mit offiziell 70 Toten (die tatsächliche Opferzahl könnte laut Augenzeugenberichten deutlich darüber liegen) und rund 1.000 zum Teil lebensgefährlich die bis heute die zweitgrößte Flugshow-Katastrophe, nur übertroffen vom Unglück auf einer Airshow bei Lemberg im Jahr 2022.

Austrian Wings Videoreportage zum Flugtagunglück - Video: Austrian Wings Media Crew

Am 28. August 1988 will ein Team der italienischen Luftwaffe am Flugtag auf der Ramstein Air Base eine hochriskante Formation vorführen - das "durchstoßene Herz". Doch ein Pilot ist zu schnell. Drei Maschinen stürzen brennend ab, eine davon genau in die Zuschauermenge.

Am 19. Juni strahlt der deutsche Nachrichtensender N-TV um 15:10 Uhr die Dokumentation "Protokoll einer Katastrophe - Die Ramstein-Tragödie" aus.

Eine ausführliche Austrian Wings Foto- und Videoreportage von 2018 (anlässlich des 30. Jahrestages der Katastrophe) finden Sie hier.

