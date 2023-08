Flugzeugabsturz in Russland: Söldner-Chef Prigoschin wohl unter den Toten

Die Maschine vom Typ Embraer Legacy 600 mit dem Kennzeichen RA-02795 gehörte der von Jewgeni Prigoschin gegründeten Wagner-Gruppe, die neben der für Kriegsverbrechen in Afrika, Syrien und der Ukraine berüchtigten Söldner-Gruppe Wagner auch zahlreiche legale zivile Unternehmen betreibt.

Das Flugzeug befand sich auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg, als sich der Absturz ereignete. In sozialen Medien verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie der Jet eine Rauchfahne hinter sich herziehend zu Boden stürzt.

Laut russischen Augen- und Ohrenzeugenberichten soll die Maschine von der russischen Luftabwehr abgeschossen worden sein. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es freilich nicht.

"Putin kann Prigoschin gar nicht am Leben lassen, denn sonst steht er als noch schwächer da als ohnehin schon. Diese Posse mit dem Exil in Belarus bot sich nun als gesichtswahrende Zwischenlösung an."

Marcus Keupp,Dozent für Militärökonomie an der Militärakademie der ETH Zürich, kurz nach Prigoschins Putschversuch im Juni