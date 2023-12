Fotostrecke: Inside EL AL Boeing 777-200ER am Flughafen Wien

Auf ihrem Kurs LY 361/362 (Tel Aviv-Wien-Tel Aviv) setzte der israelische Flagcarrier EL AL, dessen Geschichte übrigens ausführlich im Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten - von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" beleuchtet wird, heute eine Boeing 777-200ER ein.

Die Rotation wurde von der Maschine mit der Kennung 4X-ECD durchgeführt. Dieser Jet wurde im Juni 2002 von Boeing als Neuflugzeug an EL AL - Israel Airlines geliefert und auf den Namen "Ramat Gan" getauft. Diese Stadt liegt in der Nähe der israelischen Metropole Tel Aviv.

Wer die Triple Seven von EL AL heute verpasst hat, der hat morgen in der Früh erneut Gelegenheit, eine Triple Seven mit dem ikonischen Davidstern am Seitenleitwerk abzulichten. Denn von einst vier Airlines (EL AL, AUA, Ryanair und Wizz Air) fliegt derzeit nur noch EL AL von Tel Aviv nach Wien.

We would like to express our special thanks to our friends at EL AL who made this report possible. Austrian Wings stands beside the country Israel in the defence of the homeland - the only democratic state in the entire region - against radical Islamic terrorism, which is fuelled by Muslim anti-Semitism and hatred of Jews. Hamas must be destroyed - and Israel not only has the right, but also the duty to do so.

Fotoimpressionen

Die 4X-ECD wird von zwei RR Trent 895 Turbinen angetrieben.

Blick ins Cockpit der 4X-ECD ...

... und in die Kabine ...

(red)