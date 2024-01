Erfolgreicher israelischer Luftschlag: Ranghoher Hamas-Terrorist in Beirut getötet

1.200 Menschen ermordeten die radikalen muslimischen Terroristen der Hamas bei ihrem Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober 2023. Unterstützt wurden die Hamas-Terroristen dabei auch von "Zivilisten" aus dem Gazastreifen. Hunderte israelische Frauen wurden von den entmenschten Bestien, die sich selbst "Freiheitskämpfer" nennen, vergewaltigt und zum Teil danach brutal ermordet, etwa durch Schüsse in die Vagina. Schwangeren Jüdinnen schnitten die radikal-muslimischen Terroristen zum Teil die Föten aus dem Leib. Seit dieser einzigartigen Terrorattacke befindet sich Israel in einem ihm aufgezwungenen Verteidigungskrieg gegen die Hamas und andere Terrorgruppen. Jetzt gelang den israelischen Heimatschützern ein weiterer großer Erfolg bei der Bekämpfung der radikal-islamischen Hamas.