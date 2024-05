AUA: Crewtraining abgeschlossen, erster Dreamliner geht heute auf Strecke

Mit einem "Großtrainingstag" hat die AUA gestern das finale Crewtraining der ersten Tranche von 787-Piloten beendet. In wenigen Stunden wird der erste in Wien befindliche Dreamliner der AUA, die OE-LPL, erstmals mit zahlenden Passagieren an Bord abheben.

Gut ein halbes Dutzend mal flog die OE-LPL am gestrigen Pfingstsonntag zum Abschluss des Crewtrainings vom Flughafen Wien Schwechat zum Stefanik Airport der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava (BTS) und wieder zurück nach Wien. Die Piloten waren bereits im Besitz ihrer Typenberechtigung und gesetzlich und fachlich damit in der Lage, die 787 sicher zu führen. Da Austrian Airlines als anerkannte Qualitätsfluglinie jedoch auf höchste Sicherheitsstandards setzt, gab es ein besonders intensives Crewtraining für die Piloten, die bereits zuvor über umfangreiche Erfahrung mit Großraumflugzeugen (Boeing 767, Boeing 777) verfügten.

Die letzte Trainingsrotation wurde am Abend durchgeführt. Als Flug OS1531 startete die "Papa Lima" um 17:44 Uhr in Wien und erreichte den slowakischen Hauptstadtflughafen um 17:59 Uhr. Zurück ging es dann von 18:21 bis 18:34 Uhr. Der nicht alltägliche Besuch eines österreichischen Großraumflugzeuges in BTS, ließ slowakische Flugzeugfans und Planespotter in Scharen zum Flughafen strömen.

Erster Passagierflug führt nach Frankfurt

Ehe die Boeing 787 OE-LPL (ihre Schwestermaschine, die OE-LPM, befindet sich noch zu Wartungsarbeiten in Taiwan und wird anschließend im spanischen Teruel lackiert) auf die Langstrecke geht, wird sie noch einige ZEit auf innereuropäischen Kurz- und Mittelstreckenflügen eingesetzt. Der erste kommerzielle Passagierflug soll nach Austrian Wings Recherchen in wenigen Stunden in die deutsche Finanzmetropole Frankfurt am Main führen Dies wurde von der Fluglinie gegenüber unserer Redaktion bestätigt. Eine Sprecherin: "Unser Boeing 787 Dreamliner wird am 20. Mai folgende Füge durchführen. OS 209/210: Wien-Frankfurt-Wien und OS 233/234: Wien-Berlin-Wien."

(red)