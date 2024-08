Flughafen Pressburg meldet mehr als 300.000 Passagiere im Juli

Der Stefanik-Flughafen der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava hat das drittbeste Juli-Ergebnis in seiner Geschichte gemeldet.

Im Juli 2024 hat der Flughafen M. R. Štefánik insgesamt 327.686 Passagiere abgefertigt. Das entspricht einem Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Von Jänner bis Ende Juli 2024 wurden am Flughafen der slowakischen Hauptstadt insgesamt 1.060.783 Passagiere gezählt, das sind 9 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023.

„Über 327.000 Passagiere im Juli sind das drittbeste Juli-Ergebnis in der Geschichte des Flughafens. Wir erwarten, dass wir auch im August über dreihunderttausend Passagiere abfertigen werden und die diesjährige Sommersaison eine der erfolgreichsten sein wird“, sagte Dušan Novota, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik.

Im Juli 2024 gab es am Flughafen Pressburg/Bratislava 3.471 Flugbewegungen. Die meisten Passagiere reisten nach Antalya, Larnaca auf Zypern, Burgas in Bulgarien, Hurgada in Ägypten, Heraklion auf Kreta.

(red / BTS)