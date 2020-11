Terror in Wien: Flugpolizei und ÖAMTC-Helikopter im Einsatz

In der Wiener Innenstadt hat sich heute Abend ein Terroranschlag ereignet. Die Hintergründe sind noch unklar, ein islamistisches Motiv ist laut inoffiziellen Informationen aus Polizeikreisen jedoch nicht unwahrscheinlich.

Neben bodengebundenen Kräften von Exekutive und Rettungsdienst wurden auch der ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 aus Krems sowie Polizeihubschrauber aus Wien und Salzburg in die Wiener Innenstadt alarmiert. Während Christophorus 2 im dritten Wiener Gemeindebezirk auf einen möglichen Patiententransport wartet (Stand 2. November 23:40 Uhr), sind die beiden Helikopter der Flugpolizei in der Luft und sondieren die Lage von dort.

"Mein Appell an die Bevölkerung ist: Die, die zu Hause sind, sollen zu Hause bleiben. Die, die in einem Lokal sind, sollen dort bleiben, wer in einem Gastgarten ist, soll das Innere des Lokals aufsuchen."

Innenminister Karl Nehammer