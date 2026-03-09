"Gestrandeter" A320 von Qatar Airways bleibt länger in Wien

Seit über einer Woche ist auf dem nördlichen Rollfeld des Flughafens Schwechat ein Airbus A320 der Qatar Airways abgestellt. Der Jet bleibt vermutlich noch länger in Wien.

Das Flugzeug mit der Registrierung A7-AHU war Ende Februar mit Ausbruch des Iran-Krieges auf dem Flughafen Schwechat gelandet und befindet sich seither in Österreich. Während Emirates und Etihad ihrerseits die in Wien gestrandeten Flugzeuge bereits ausflogen, tat Qatar Airways das bisher nicht und es darf angenommen werden, dass der mit Sharklets ausgerüstete A320-200 noch länger in Wien bleibt. Warum ist das so? Vor einigen Tagen klebten Mitarbeiter der AUA-Technik im Auftrag von Qatar Airways die Triebwerke des Flugzeuges vollständig ab, auch die Hilfsturbine im Heck wurde verschlossen.

Derartige Maßnahmen sind nur dann üblich, wenn eine Airline mit einer längeren Standzeit ihres Flugzeuges im Freien rechnet. Wie lange die A7-AHU noch unfreiwillig Gast auf dem Airport Schwechat sein wird, steht in den Sternen und ist abhängig von der weiteren Entwicklung der politischen Situation in Nahost.

(red SI)