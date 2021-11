AUA: Einreise in die USA "für alle" wieder möglich

Ab heute öffnen die USA ihre Grenzen für ausländische Reisende wieder - für Verantwortungslose egoistische Impfverweigerer und Covidioten bleiben die Grenzen allerdings weiterhin geschlossen. Denn die Vollimmunisierung gegen das Coronavirus ist Grundvoraussetzung für eine Einreise in die USA. Es gilt die 1G-Regel, denn auch Genesene müssen zusätzlich geimpft sein.

Flug OS089 von Wien nach New York (Newark) ist am heutigen 8. November vollständig ausgebucht. Zur Einreise in die USA sind ab sofort folgende Vorgaben zu beachten-

Die Einreise ist nur für vollständig geimpfte Personen möglich. Diese müssen zusätzlich vor dem Abflug einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Auch Genesene dürfen nur in die USA einreisen, wenn sie zusätzlich vollständig geimpft sind. Ausgenommen vom Impfnachweis sind nur wenige Personengruppen, etwa jene Menschen, die - anders als verantwortungslose Impfverwegerer und Covidioten, bei denen eine Impfung problemlos möglich wäre - aus medizinischen Gründen tatsächlich nicht geimpft werden können. Diese müssen einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Alle Informationen zur Einreise in die USA sind auf austrian.com abzurufen.

PS: Im Übrigen ist die Chefredaktion der Meinung, dass es endlich eine generelle Corona-Impfpflicht braucht (Ausnahmen nur für Menschen mit eindeutigen medizinischen Kontraindikationen) und sie fordert die Politik auf, endlich entsprechend zu handeln. Das Gesundheitssystem wird aufgrund egoistischer und/oder teilweise auch einfach dummer Impfverweigerer enorm - und vor allem vermeidbar - belastet. Aktuell sind österreichweit 75 Prozent der Corona-Intensivpatienten ungeimpft, auf einigen Stationen, etwa im AKH-Wien, sind es laut Dr. Thomas Staudinger sogar 100 Prozent. Schon seit Anfang September müssen aufgrund dieser verantwortungslosen Egoisten deshalb schon wieder planbare Operationen (teils sogar von Krebspatienten!) verschoben werden. Dieser Zustand ist unhaltbar. Als Alternative zur Impfpflicht bliebe nur, dass freiwillig ungeimpfte Menschen künftig im Falle einer Erkrankung kein Spitalsbett mehr erhalten. Wir empfehlen zum Thema auch ausdrücklich den aktuellen Kommentar von "Profil"-Chefredakteur Christian Rainer.

(red HP)