Endlich: Erste Fluglinien führen Corona-Impfpflicht für Passagiere ein

Auch wenn es Verschwörungsschwurbler und manche sonstigen Covidioten noch immer nicht wahrhaben wollen oder mutmaßlich intellektuell einfach nicht in der Lage sind, die medizinischen Fakten ob deren Komplexität zu erfassen und zu den richtigen Schlüssen zu gelangen: Eine Schutzimpfung ist die einzige Möglichkeit, die Pandemie wirksam einzubremsen, denn in unzähligen wissenschaftlichen Studien sind drei Hauptfakten belastbar nachgewiesen:

Eine Corona-Schutzimpfung beugt in vielen Fällen generell einer Ansteckung vor Kommt es doch zu einer Infektion kann dank der Impfung ein Krankenhausaufenthalt so gut wie immer vermieden werden Geimpfte Infizierte sind deutlich kürzer und auch weniger ansteckend als ungeimpfte Infizierte.

Während namhafte Airlines deshalb sukzessive eine Impfpflicht für ihr Personal erlassen, traute sich bisher keine Fluggesellschaft, den nächsten medizinisch absolut sinnvollen Schritt zu setzen: die Einführung einer Impfpflicht für Passagiere.

Air New Zealand und Qantas als Vorreiter

Doch jetzt hat der neuseeländische Flagcarrier Air New Zealand genau diese Maßnahme angekündigt: Ab 1. Februar 2022 müssen neben den Besatzungen auch Passagiere vollständig gegen Corona immunisiert sein. Ausnahmen soll es nur in jenen Fällen geben, in denen medizinische Kontraindikationen zur Impfung vorliegen. "Die Impfpflicht auf unseren internationalen Flügen gibt sowohl den Kunden als auch den Mitarbeitern die Gewissheit, dass jeder an Bord die gleichen gesundheitlichen Anforderungen erfüllt", erklärte Air New Zealand Vorstandschef Greg Foran. Auch die australische Fluglinie Qantas, wo bereits eine Impfpflicht für das Personal gilt, hat angekündigt, dass Passagiere künftig geimpft sein müssen, wenn sie mit der Airline fliegen wollen.

Auch in Qantas Jets dürfen künftig nur noch Geimpfte Platz nehmen - Foto: GF / Austrian Wings Media Crew

Covidioten keine Chance (mehr) geben

Es dürfte daher nur eine Frage der Zeit sein, bis auch andere internationale Fluglinien nachziehen - und das ist gut so, denn wären Manager und Politiker nicht solche erbärmlichen Feiglinge, die augenscheinlich Angst vor der medizinisch völlig unqualifizierten Bevölkerungsmehrheit haben (es ist nun mal Realität dass gut 99 Prozent der Menschen über keinerlei medizinische Ausbildung verfügen und folglich das Für und Wider der Impfung gar nicht rational beurteilen können), hätte es schon längst eine generelle Impfpflicht nicht nur für Passagiere sondern für all jene Menschen geben müssen, bei denen es medizinisch möglich ist. Denn nur dann sind auch jene Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, bestmöglich geschützt.

Es ist höchste Zeit, Verschwörungsschwurbler und sonstige Covidioten in ihre Schranken zu weisen, damit der Flugverkehr wieder in den Steigflug übergehen kann - schließlich leidet kaum eine andere Branche dermaßen unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie wie die Airlinebranche. Man kann und darf medizinisch unqualifizierten Personen die Entscheidung, ob sie sich impfen lassen oder nicht einfach nicht länger überlassen. Deshalb: Ja, zur Impfpflicht und eine gute Reise! :-)

(HP)

Hinweis: „Punktlandungen” sind Kommentare einzelner Autoren, die nicht zwingend die Meinung der Austrian Wings-Redaktion wiedergeben.