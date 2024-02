AUA: Fünfter A320neo hebt heute zum kommerziellen Erstflug ab

Am 29. Dezember 2023 landete - wie von Austrian Wings als erstem österreichischen Fachmedium berichtet - der fünfte A320neo der AUA in Wien.

Nach mehr als einem Monat in den fähigen Händen der AUA-Technik, welche den A320neo mit der Kennung OE-LZR, auf seinen regulären Einsatz vorbereitet haben, ist es heute soweit. Die "Zulu Romeo" wird in etwas mehr als 30 Minuten als Kurs OS455 von Wien Schwechat nach London Heathrow starten (Off Block Time 17:15 Uhr Lokalzeit) und um 22:40 Uhr als OS456 wieder in Wien eintreffen.

Video von der Ankunft der OE-LZR am 29. Dezember 2023

Es handelt sich dabei um den kommerziellen Erstflug des Flugzeuges für Austrian Airlines. Noch ist die Maschine allerdings "ganz in Weiß" unterwegs. In den kommenden Wochen wird der moderne Zweistrahler deshalb zur Austrian Technik Bratislava überstellt, wo er das aktuelle Farbenkleid der rot-weiß-roten Traditionsfluggesellschaft erhält.

