AUA: Boeing 787 OE-LPM endlich zur Lackierung überstellt - Langstreckenstart womöglich verzögert

Die OE-LPM, die vor einigen Tagen, wir berichteten, außerplanmäßig in Wien gelandet war, wurde nun nach Spanien überstellt, wo sie ihre AUA-Farben erhalten soll. Ihr Schwesterflugzeug, die OE-LPL, fliegt weiter in neutraler weißer Lackierung Kurzstrecken ab Wien.

Am gestrigen 6. Juni, dem 80. Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie zur Befreiung Europas, flog die Boeing 787 OE-LPM als Flug OS1477 von Wien ins spanische Teruel. Dort wird der Zweistrahler die AUA-Farben erhalten. Der für Mitte Juni geplante Langstreckenerstflug eines AUA-Dreamliner in vollen Farben ist damit nicht zu halten. Denn die Lackierung wird gut 2 bis 3 Wochen in Anspruch nehmen. Ob der Start der Langstreckenoperation mit der Boeing 787 generell verschoben wird, oder ob die AUA zunächst die weiß lackierte Schwestermaschine OE-LPL auf den Flügen nach USA einsetzt, ist unklar.

Ursprünglich hätte die OE-LPM vom 27. auf den 28. Mai von Taiwan, wo sie sich zur Wartung befunden hatte, nach Teruel überstellt werden sollen. Doch der Flug endete außerplanmäßig in Wien - Austrian Wings berichtete.

Seitens der AUA-Pressestelle hüllt man sich zur ganzen Causa Dreamliner seit Monaten eher in Schweigen, aktive Kommunikation findet so gut wie nicht statt. Anfragen werden in der Regel PR-Floskeln ohne reale Aussagekraft beantwortet, was mittlerweile auch zur Kritik von deutschen Journalisten an der Qualität der Arbeit der AUA-Pressestelle führte.

Wie Austrian Wings Recherchen ergaben wird die lackierte OE-LPM allerdings zwischen dem 22. und dem 26. Juni zurück in Wien erwartet.

Wir werden weiter berichten.

(red TM, GP, CvD)