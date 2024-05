Zweiter AUA-Dreamliner vor wenigen Minuten in Wien gelandet

Die Maschine war auf dem Weg zur Lackierung nach Teruel und wich außerplanmäßig in die österreichische Hauptstadt aus.

Wie von Austrian Wings gestern ausführlich berichtet, befand sich der zweite Dreamliner der AUA, die Boeing 787-9 mit dem Kennzeichen OE-LPM, seit gestern auf einem gut 16-stündigen Flug von Taipeh, wo umfassende Wartungsarbeiten erfolgt waren, ins spanische Teruel. Dort sollte die Maschine ihre AUA-Farben erhalten, ehe sie ab Mitte Juni für die AUA ab Wien eingesetzt wird.

Doch die "Papa Mike" brach ihren Flug nach Teruel ab und landete vor wenigen Minuten außerplanmäßig auf der Piste 16 des Flughafens Wien Schwechat.

Update um 09:45 Uhr: Laut Austrian Wings vorliegenden Informationen war das Wetter für eine Landung in Teruel zu schlecht. Die AUA-Pressestelle flüchtete sich stattdessen in nichtssagende PR-Phrasen und nannte auf Anfrage lediglich "operationelle Gründe" für die Landung in Wien.

(red GF, TM, CvD)