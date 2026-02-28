Luftraumsperre - jetzt alle Füge von und nach Israel gestrichen

Der israelische Luftraum ist gesperrt, das heißt, dass keine zivilen Flüge starten und landen dürfen. AUA-Sprecherin Barbara Greul bestätigte gegenüber Austrian Wings, dass der für 10:20 Uhr geplante Flug OS 079 deshalb ausfalle.
Für die Nachtstunden hat die AUA jedoch einen Evakuierungsflug geplant - vorausgesetzt die Sicherheitslage lässt die Durchführung zu. Um 00:35 Uhr soll ein Airbus A320 mit der Flugnummer OS 1083 in Wien abheben und in Israel gestrandete Österreicher repatriieren.
Die AUA selbst bestätigte die Durchführung des Fluges nicht - aktuell scheint die Flugnummer OS 1083 bereits als "cancelled" in den Systemen auf.
Text & Foto: Patrick Huber