Luftraumsperre - jetzt alle Füge von und nach Israel gestrichen

Nach den Luftschlägen der USA und Israels gegen die Islamische Republik Iran sind alle (AUA-)Flüge von und nach Israel für heute gestrichen.

Der israelische Luftraum ist gesperrt, das heißt, dass keine zivilen Flüge starten und landen dürfen. AUA-Sprecherin Barbara Greul bestätigte gegenüber Austrian Wings, dass der für 10:20 Uhr geplante Flug OS 079 deshalb ausfalle.

Für die Nachtstunden hat die AUA jedoch einen Evakuierungsflug geplant - vorausgesetzt die Sicherheitslage lässt die Durchführung zu. Um 00:35 Uhr soll ein Airbus A320 mit der Flugnummer OS 1083 in Wien abheben und in Israel gestrandete Österreicher repatriieren.

Die AUA selbst bestätigte die Durchführung des Fluges nicht - aktuell scheint die Flugnummer OS 1083 bereits als "cancelled" in den Systemen auf.

Text & Foto: Patrick Huber