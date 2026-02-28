Nach Präventivschlag gegen Islamisten-Regime im Iran: Ungewissheit über Israel-Flüge

Nach dem Präventivschlag Israels und der USA gegen die Islamische Republik Iran stehen die Füge von/nach Israel auf der Kippe.

Wie berichtet, führten Israel und die USA heute in der Früh Luftschläge gegen das Terror-Regime in Teheran durch. Was das für den zivilen Flugverkehr von und nach Israel bedeutet, lässt sich noch nicht abschätzen.

Aktuell sind die beiden für heute von Wien nach Tel Aviv geplanten Flüge noch nicht gestrichen. Austrian Airlines Flug 079 soll um 10:20 Uhr abheben, Wizz Air Flug 2811 um 13:35 Uhr. Eine Stellungnahme der AUA zur Situation ist angefragt.

Es gibt allerdings ein Indiz, dass die AUA ihre Flüge nach Tel Aviv aussetzen könnte. Für die Nacht von Samstag auf Sonntag ist für 00:35 Uhr ein Sonderflug mit der Nummer OS1083 geplant. Das deutet darauf hin, dass es sich um einen Evakuierungsflug handle, der leer nach Israel fliegt und lediglich Passagiere von Tel Aviv nach Österreich zurückbringt.

Derzeit tagen die Krisenstäbe der Airlines.

