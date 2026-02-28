Islamisten-Terrorregime aus Teheran feuert Raketen auf Israel ab

Die Islamische Republik Iran fordert seit Jahrzehnten die Auslöschung Israels und macht gemeinsame Sache mit anderen radikalen islamischen Terroristen und Regimen, zum Beispiel der Hisbollah im Libanon.

Das Islamisten-Regime in Teheran hat nach dem israelisch-amerikanischen Präventivschlag gegen die Islamische Republik Iran eine Raketensalve auf Israel abgefeuert. Das verlautbarten die "Islamischen Revolutionsgarden" der Islamischen Republik Iran. Die sog. Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran gelten als terroristische Organisation.

Israel hat sich auf mögliche Aggressionen des Irans indes gut vorbereitet. Seine Luftabwehr ist ausgebaut, die Luftwaffe der israelischen Selbstverteidigungskräfte in höchster Alarmbereitschaft. Bislang liegen keine Meldungen von Schäden oder Verletzten/Toten in Israel vor.

(red SI, CvD)