TERROR! Islamische Republik beschießt Flughäfen der Nachbarstaaten, ein Toter

Das durch die Präventivschläge der USA und Israels schwer angeschlagene Mullah-Regime der Islamischen Republik Iran führt scheinbar wahllos Raketen- und Drohnenangriffe auf seine Nachbarstaaten durch. Dort starben durch den iranischen Raketen-Terror erste Zivilisten.

Wie bereits gestern berichtet, beschoss die Islamische Republik Iran unter anderem die Innenstadt von Dubai. Auch der Flughafen der arabischen Millionenmetropole wurde getroffen und ist weiterhin gesperrt. Auf dem Airport in Dubai sollen 20.000 Menschen festsitzen. Die Regierung erklärte, man werde die Betroffenen versorgen. In Dubai wurde zwischenzeitlich eines der Wahrzeichen, das Burj al Arab von iranischen Projektilen getroffen.

Das Terror-Regime der Mullahs in Teheran attackierte aber auch die Flughäfen von Bahrain und Abu Dhabi. Auf dem Flughafen Abu Dhabi kam beim Einschlag des iranischen Geschosses ein Mensch ums Leben.

Das erste Todesopfer des iranischen Terrors gibt es auch in Israel zu beklagen - dort starb eine Frau "in den 40ern" bei einer iranischen Attacke.

Der gemeinsame Kampf der israelischen und der US-amerikanischen Streitkräfte gegen das terroristische Mullah-Regime in Teheran geht indes weiter. US-Präsident Donald Trump forderte das iranische Volk wiederholt auf, sich gegen das Regime zu erobern und das Land von den Mullahs zurückzuerobern.

Weltweit bejubelten tausende Exil-Iraner die Präventivschläge der USA und Israels mit "USA, USA, USA!"-Rufen. Sie hoffen auf eine Befreiung ihres Landes, das sich seit der islamischen Revolution 1979 in einen islamistischen Gottesstaat verwandelt hat, in dem Frauen- und Menschenrechte sowie die Freiheiten von Minderheiten und die Pressefreiheit vom Regime brutal unterdrückt werden.

(red SI, CvD)