Schilfbrand im Burgenland: Flugpolizei mit zwei Hubschraubern im Einsatz

Kurz nach zwei Uhr Früh geriet, vermutlich durch Blitzschlag, in der Gemeinde Breitenbrunn am Neusiedler See (Burgenland) der Schilfgürtel des Sees in Brand. Fünf Feuerwehren rückten aus und forderten bei Tagesanbruch einen Löschhubschrauber der Flugpolizei an. Wenige Stunden später wurde ein zweiter Helikopter der Flugpolizei nach Breitenbrunn verlegt.

Die Einsatzstelle ist nur aus der Luft zu erreichen - Foto: Flugpolizei

Aktuell stehen der H135 P3 OE-BXQ sowie der H135 P2 OE-BXG im Löscheinsatz. Die Treibstoffversorgung der Einsatzhubschrauber wird durch die mobile Tankstelle des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes sichergestellt.

